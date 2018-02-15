/ Пешеход погиб в ночном ДТП на Южном Урале

41-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

Сегодня, 15 февраля, пешехода насмерть сбила «ГАЗель» на трассе в Еманжелинском районе. Авария произошла в ночное время на автодороге между Челябинском и Троицком. Погибшим оказался 41-летний Кизильского района.

15 февраля в 00:50 часов на 51 километре автодороги Челябинск-Троицк, на территории Еманжелинского района, водитель 1983 года рождения — житель Челябинска, управляя автомобилем ГАЗ-172412, совершил наезд на пешехода мужчину 1976 года рождения, жителя Кизильского района, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии, идет проверка.

