/ Две женщины с собакой ушли собирать черемшу и заблудились

Переправлять их пришлось на лодке.

Две женщины 55 и 63 лет не смогли самостоятельно вернуться домой. В ночь с 21 на 22 апреля они обратились к спасателям, когда поняли, что заблудились. Пенсионерки решили прогуляться от поселка Магнитский до поселка Мраморный, а по пути — поискать черемшу. Но найти дорогу обратно им не удалось. Во время прогулки они промокли под дождем и стали замерзать. Также на их пути оказалась река Большая Сатка.

Спасатели Златоустовского отряда выехали на помощь, обнаружили потерявшихся женщин и помогли им перебраться на берег. В одном из протоков реки глубина в некоторых местах была почти по грудь. Спасатели натянули навесные переправы и доставили женщин с их собакой на сушу. Затем через другой проток переправили уже на лодке. — уточнили в поисково-спасательной службе Челябинской области.



В результате на машине их доставили до поселка. От медицинской помощи они отказались.