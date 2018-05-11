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Неизвестный расстрелял собак на территории электродного завода в Челябинске

Животные погибли от огнестрельных ранений.
сегодня в 17:43
  |  Происшествия

Челябинские общественники обнаружили трупы двух собак, после чего обратились в полицию. Безжизненные тела животных нашли на территории электродного завода. Неизвестно, как собаки там оказались. Известна только причина их смерти — огнестрельные ранения.

В рамках проведенной проверки установлено, что смерть собак наступила в результате сквозных обширно проникающих ранений грудных клеток огнестрельного характера с повреждением жизненно важных органов. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

К установлению обстоятельств гибели животных подключились правоохранители. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными, повлекшее гибель». Максимальные санкции данной статьи предусматривают для живодера наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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