/ Иномарка на зимней резине лишилась бампера из-за сильного дождя в Златоусте

Автомобиль разбил две встречные машины.

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Сильный дождь, прошедший вчера в Златоусте, стал причиной очередного ДТП. На дороге столкнулись три машины — «Хендай Соната», «Лада Калина» и ВАЗ-2107. Как говорят очевидцы, водитель иномарки потерял управление из-за мокрого асфальта и врезался в «семерку», задев при этом «Ладу».

Ехали с родственниками вниз по улице, когда рядом вылетел «Хендай Соната» черного цвета. Машина залетела на землю и задним правым крылом ударила нас сбоку. Скорее всего, водитель не справился с управлением на повороте, еще и асфальт намок из-за дождя. — рассказал сайту «Первый областной» водитель пострадавшей в ДТП «Лады Калины».

Ситуацию усугубило то, что на иномарке были установлены «зимние» шины. Водитель «Хендая» не стал отрицать свою вину. На место прибыли сотрудники «скорой», их помощь потребовалась водителю ВАЗ-2107.

Пострадавших в аварии нет, но оба автомобиля получили значительные повреждения. Оценить последствия ДТП можно на видео, снятом на месте происшествия.