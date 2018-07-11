/ 28-летняя пассажирка иномарки погибла в ДТП на Южном Урале

Легковушка вылетела за пределы проезжей части.

Водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением на автодороге Челябинск-Харулши. Инцидент произошел поздним вечером накануне, 10 июля.

Водитель выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие. — сообщают очевидцы.

Известно, что в машине находились три человека. Водитель и пассажир, который был на переднем сиденье, выжили. Их с тяжелыми травмами доставили в больницу. Сейчас за их жизни борются врачи. 28-летняя девушка, которая сидела сзади, получила травмы, несовместимые с жизнь. Она скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи.

Автомобиль получил серьезные повреждения и, скорее всего, восстановлению не подлежит. Увозить его с места аварии пришлось на эвакуаторе.