Пора «переобуваться»? Челябинские водители с первым снегом начали штурм шиномонтажей

Эксперты рассказали, стоит ли сейчас менять «резину».

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Совсем недавно в Челябинской области выпал первый снег. Зима не за горами, а значит, с погодными условиями изменятся и дороги. Это особенно актуально для автолюбителей, которые только задумались о замене летней резины на зимнюю. Сайт «Первый областной» поговорил с экспертами в области шиномонтажа и автолюбителями и выяснил, какая резина будет популярна в этом сезоне и сколько это стоит.

«Сейчас еще рано „переобуваться“, но спрос растет. С просьбой поменять резину к нам обращаются каждый день. Сейчас цены предсезонные, повышения пока не было. Комплект услуг по замене обойдется от 1040 рублей за 4 колеса, цены варьируются в зависимости от размера самих колес», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Владимир, консультант шиномонтажа «Рулевой».

Некоторые водители, зная особенности уральской погоды, готовятся к зимнему сезону заранее.

«Судя по нашей уральской природе, все может произойти и завтра, и даже сегодня, судя по небу. Готовимся к смене шин, все готово. В основном у меня работа в городе, но бывают выезды в область, в горы, а без шипов на такой местности сложно, особенно когда выпадет снежок, поэтому езжу на шипованной резине. Бывает так, что в конце зимнего сезона приезжаем на „дошиповку“. Обычно резины хватает максимум на 4 сезона», — поделился автолюбитель Вадим Смирнов.

Работники шиномонтажа пока не столкнулись с ажиотажем замены резины, но сообщают, что заявки уже есть.

«После недавнего снега в области народ активизировался, заявки поступают плотно. Но сейчас можно спокойно приехать и переобуть шины. Люди звонят, уже готовятся, ставят как шипованную резину, так и липучку. В первую очередь, как правило, переобуваются легковые автомобили, полноприводные автомобили меняют резину, как выпадут серьезные осадки. На сегодня с просьбой переобуться к нам приезжают по 5 машин в день, отдельные комплекты шин собирают еще порядка 5 машин. Кто-то приезжает на повторную шиповку шин, люди готовятся заранее, за последнюю неделю к нам приехало около 30 человек», — рассказал Антон, мастер сервисного центра.

Погодные условия на Урале действительно непредсказуемые, для многих первый снег в сентябре не стал удивлением. «Первый областной» советует и автомобилистам, и пешеходам, быть бдительнее и соблюдать меры предосторожности на дорогах.