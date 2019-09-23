«Сейчас еще рано „переобуваться“, но спрос растет. С просьбой поменять резину к нам обращаются каждый день. Сейчас цены предсезонные, повышения пока не было. Комплект услуг по замене обойдется от 1040 рублей за 4 колеса, цены варьируются в зависимости от размера самих колес», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Владимир, консультант шиномонтажа «Рулевой».
Некоторые водители, зная особенности уральской погоды, готовятся к зимнему сезону заранее.
«Судя по нашей уральской природе, все может произойти и завтра, и даже сегодня, судя по небу. Готовимся к смене шин, все готово. В основном у меня работа в городе, но бывают выезды в область, в горы, а без шипов на такой местности сложно, особенно когда выпадет снежок, поэтому езжу на шипованной резине. Бывает так, что в конце зимнего сезона приезжаем на „дошиповку“. Обычно резины хватает максимум на 4 сезона», — поделился автолюбитель Вадим Смирнов.
Работники шиномонтажа пока не столкнулись с ажиотажем замены резины, но сообщают, что заявки уже есть.
«После недавнего снега в области народ активизировался, заявки поступают плотно. Но сейчас можно спокойно приехать и переобуть шины. Люди звонят, уже готовятся, ставят как шипованную резину, так и липучку. В первую очередь, как правило, переобуваются легковые автомобили, полноприводные автомобили меняют резину, как выпадут серьезные осадки. На сегодня с просьбой переобуться к нам приезжают по 5 машин в день, отдельные комплекты шин собирают еще порядка 5 машин. Кто-то приезжает на повторную шиповку шин, люди готовятся заранее, за последнюю неделю к нам приехало около 30 человек», — рассказал Антон, мастер сервисного центра.
Погодные условия на Урале действительно непредсказуемые, для многих первый снег в сентябре не стал удивлением. «Первый областной» советует и автомобилистам, и пешеходам, быть бдительнее и соблюдать меры предосторожности на дорогах.