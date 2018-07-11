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/ Зарубежный блогер скончался в ДТП на Южном Урале

Зарубежный блогер скончался в ДТП на Южном Урале

Молодой человек разбился по дороге на Чемпионат мира по футболу.
вчера в 20:31
  |  Происшествия
Казахский блогер Сункар Килаж вместе со своим отцом и братом погиб в ДТП рядом с Симом. Молодой человек прославился тем, что вел юмористический паблик Stence page Вконтакте, а также публиковал видеообзоры компьютерных и онлайн-игр на своем ютуб-канале.

Смертельная авария произошла еще 6 июля, однако личности водителя и пассажиров удалось установить не сразу. На данный момент известно, что на 1952 километре легковой автомобиль, в котором был блогер и его родные, загорелся после столкновения с большегрузом.

Спасатели тушили пламя с помощью пожарного ствола. В смятом авто находились трое, все они погибли. Из-за пожара их личность установить довольно сложно. — пояснили в ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области».

Подписчики блогера оказались шокированы произошедшем и до последнего не верили, что их кумира больше нет. В социальной сети появился специальный паблик, где все, кто следил за творчеством Сункара, выражают свои соболезнования.

Мы соболезнуем всем его близким и родным. Сункар всегда желал всем хорошего, человек с открытой душой, хороший и верный друг. Я думаю, не стоит входить в глубочайшую депрессию, все-таки считаю нужным, что в такие ситуации лучше будет думать и вспоминать только лучшие моменты с ним, и посылать только доброжелательные эмоции связанные с ним. — сказано в сообществе.

По информации знакомых семьи, они направлялись в один из российских городов на матч Чемпионата мира по футболу. Похороны погибших состоялись накануне, 9 июля, в Петропавловске.

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