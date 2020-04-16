Во взятке и мошенничестве обвиняется фельдшер наркодиспансера в Магнитогорске

Женщина брала деньги за изменение результатов анализов.

Послушать 00:00

За взятку и мошенничество предстанет перед судом фельдшер наркодиспансера из Магнитогорска. Женщину обвиняется сразу по 4 статьям уголовного кодекса: «Мелкое взяточничество», «Служебный подлог», «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Получение взятки».



По версии следствия, будучи фельдшером в ноябре — декабре 2018 года подозреваемая за взятки в 14 000 и 10 000 внесла неверные данные в результаты освидетельствовании. Также с сентября 2018 по январь 2019 женщина похитила деньги у других граждан сказав им, что сможет внести ложные сведения в медицинские документы.

«Под видом получения взятки за внесение ложных сведений в справки о результатах химико-токсикологических исследований, обвиняемая получила от потерпевших денежные средства в общей сумме 58 тыс. рублей, сообщив им об использовании своего служебного положения при внесении сведений в официальные документы. Между тем, проведенные исследования на состояние алкогольного опьянения изначально показали отрицательный результат», — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемой наложен арест на сумму 424 000 рублей. Отметим, что прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу.