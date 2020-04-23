Еманжелинская пенсионерка отдала мошеннику 50 тысяч рублей

Злоумышленник представился её внуком и сообщил, что попал в ДТП.

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Пенсионерка из Еманжелинска перевела 50 тысяч рублей мошеннику, после того как он представился её внуком. Мужчина позвонил ей на стационарный телефон от лица родственника, сообщил что попал в ДТП.



Заявление от 83-летней местной жительницы поступило в дежурную часть ОМВД по Еманжелинскому району. Пенсионерка рассказала, что злоумышленник, который представился её внуком, позвонил на домашний телефон и сказал, что попал в аварию. Позднее к ней домой пришёл неизвестный мужчина. Он сказал, что пришёл от «внука» и попросил 50 тысяч рублей. Полицейские принялись за раскрытие преступления и в ходе розыскных мероприятий нашли подозреваемого

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Еманжелинскому району по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый житель города Коркино, 1991 года рождения. Следственным отделом ОМВД России по Еманжелинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 2 статьи „Мошенничество“ УК РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.