Снежная буря и сильный ветер срывали крыши зданий в Магнитогорске

Осадки сменились солнцем уже через 5 минут.

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Свидетелями резкой смены погодных условий стали сегодня, 24 апреля, жители Магнитогорска. В городе внезапно началась снежная буря и сильный ветер, который начал срывать крыши с некоторых домов.

Однако, как сообщают жители города, буря прошла довольно быстро и в городе снова установилась привычная для конца апреля погода. Один из читателей сайта «Первый областной» прислал две фотографии, сделанные с разницей в 5 минут.





Отметим, что неблагоприятные погодные условия на Южном Урале прогнозируют и синоптики. По их данным, в субботу, 25 апреля, Челябинскую область охватят осадки в виде дождя и мокрого снега.

«По прогнозам синоптиков, 25 апреля на территории Челябинской области ожидаются умеренные осадки в виде дождя, в горах — с мокрым снегом, местами порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники ведомства предупредили, как необходимо поступать при сильном ветре. В первую очередь в МЧС не рекомендуют выходить на улицу, а находясь дома, убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Также важно соблюдать меры противопожарной безопасности.