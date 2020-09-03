Во время проведения соцопроса у челябинца отобрали планшет

Житель Миасса выхватил гаджет из рук мужчины.

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Планшета стоимостью 10 тысяч рублей лишился 51-летний житель Челябинска. Мужчина проводил социологический опрос среди миассцев, когда неизвестный подошел, силой отобрал технику и скрылся.

Инцидент произошел на проспекте Автозаводцев в Миассе. Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 43-летний местный житель. Планшет он продал, а деньги потратил. Ранее мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности и был судим.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до семи лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанный заключен под стражу.