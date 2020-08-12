Внука, отобравшего у 75-летней бабушки пенсию, будут судить в Златоусте

Южноуралец потратил деньги на выпивку и табак.

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В Златоусте перед судом предстанет 33-летний местный житель, отобравший пенсию у своей бабушки. Мужчина обвиняется в грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозой применения такого насилия.

Установлено, что мужчина проживал со своей 75-летней бабушкой в Златоусте. В мае этого года он, в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать у родственницы ее пенсию. Престарелая женщина не хотела отдавать свои накопления и удерживала их в кармане сарафана. Тогда внук пригрозил избить ее, после чего силой отобрал деньги.

«Похищенные денежные средства молодой человек потратил на спиртные напитки и сигареты. Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. Причиненный потерпевшей ущерб возместил в полном объеме», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, уголовное дело рассмотрит городской суд Златоуста.