Гармонизацию этноконфессиональных отношений обсудили в Челябинске

В областной столице состоялся круглый стол «Духовная безопасность в условиях инфодемии».

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Вопросы обеспечения национальной безопасности обсудили в Челябинске. В столице Челябинской области состоялся круглый стол «Духовная безопасность в условиях инфодемии». Площадка стала местом объединения представителей регионального педагогического и научного сообществ, общественных объединений, а также специалистов, ответственных за реализацию государственной национальной политики и профилактику экстремистских проявлений, сообщили «Первому областному» в пресс-службе регионального правительства.



«Одной из задач сегодняшнего мероприятия является экспертное обсуждение вопросов духовной безопасности в текущих условиях, обмен опытом между представителями-участниками круглого стола и выработка новых решений, которые будут осуществлены профильными организациями»,— рассказала советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Ягнакова.

Специалисты отметили — в 2020 году им пришлось столкнуться с новыми реалиями в сфере духовной безопасности. Кроме того, появились проблемы вовлечения молодёжи в деструктивные практики. Эксперты подчеркнули, тема духовной безопасности актуальна всегда поскольку существующие вопросы дополняются новыми формами, методами и подходами.

«Важно, что в Челябинской области ведется мониторинг ситуации, идет работа по анализу и выработке разных механизмов противодействия тем угрозам, которые возникают. Каждое ведомство получает свой объем информации, разрабатывает свои методы, и такие круглые столы важны, чтобы мы могли высказаться, поделиться информацией, которую собрали в рамках свое ведомства, чтобы потом взять на вооружение. Это наша совместная работа по созданию безопасного интернета, по созданию безопасных условий для образования»,— рассказал начальник Управления общественных связей Правительства Дмитрий Семенов.

Итогом обсуждения стали рекомендации о создании единой системы международных коммуникаций и о развитии комплексной системы профилактики угроз духовной безопасности. В процесс должны быть вовлечены органы власти, институты гражданского общества, научных и образовательных центров. В качестве одной из таких мер станет запуск второго регионального конкурса социальной рекламы «Мир без страха».