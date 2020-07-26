Во время ДТП в Челябинске пострадал водитель, передвигающийся на машине без номеров

Авария произошла в Ленинском районе.

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В Челябинске вчера, 25 июля 2020 года, вечером, в дорожно-транспортном происшествии пострадал человек. Авария произошла вечером, на улице Машиностроителей. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

«Авария перед нашими глазами была, из белой тачки два пацана, именно пацана, выбежали и сиганули во дворы. Сама машина без номеров», — комментирует пост пользователь Екатерина Каргина.

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, которые подтвердили, что государственного регистрационного номера на машине не было. Однако информация о том, что машину бросили на дороге — не подтвердилась.

«В 18:50 на улице Машиностроителей водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево по зеленому сигналу светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по встречному направлению автомобилем „Рено“», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля ВАЗ. Ему потребовалась медицинская помощь.