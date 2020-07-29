Такси застряло в дорожном ограждении после ДТП в Челябинске

Авария произошла в Центральном районе города.

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В Челябинске во время дорожно-транспортного происшествия автомобиль с брендовыми наклейками агрегатора такси застрял в дорожном ограждении. Авария произошла сегодня, 29 июля 2020 года, около 14:30.

«Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", при повороте налево на регулируемом перекрестке и водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем "Киа Спортейдж", двигаясь со встречного направления прямо, совершили между собой столкновение», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

После столкновения «Лада Гранта» вылетела на тротуар, но застряла носом автомобиля в сером дорожном ограждении.