Челябинца будут судить за пьяное ДТП с погибшей и пострадавшими

Водитель с четырьмя пассажирами в салоне на высокой скорости протаранил электроопору.

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В Металлургическом районе Челябинска перед судом предстанет 31-летний водитель, устроивший смертельное ДТП на улице Северный Луч. В результате аварии погибла девушка, пострадали еще трое пассажиров. Автомобилист обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенном в состоянии опьянения.

«Потерпевшими по уголовному делу заявлены иски о возмещении вреда на общую сумму свыше 3, 8 миллиона рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Металлургический районный суд Челябинска», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Напомним, смертельное ДТП произошло ночью 14 декабря 2019 года на улице Северный луч в Челябинске. Водитель «Ниссан Эксперт» сел за руль иномарки в состоянии алкогольного опьянения и, превысив скорость, поехал в сторону улицы Хлебзаводская. Иномарку занесло, автомобилист потерял управление и протаранил электроопору.

В момент аварии в салоне авто, помимо водителя, находились три девушки и мужчина. Одна пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Две другие, а также мужчина-пассажир получили телесные повреждения.