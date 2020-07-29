Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Магнитогорске

Мужчина выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

Послушать 00:00

В Магнитогорске во время дорожно-транспортного происшествия скончался человек. Авария произошла вчера, 28 июля 2020 года, днем. Автомобили столкнулись на улице Кирова.

«45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, при выполнении маневра обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем „Лада Калина“, под управлением 69-летнего мужчины», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Из-за столкновения 55-летний пассажир, находящийся в автомобиле ВАЗ-2109, погиб. Водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель и пассажир «Лада Калина» также получили травмы, но в госпитализации не нуждались.

В отношении водителя ВАЗа было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 12 лет. В отношении водителя автомобиля ВАЗ-2109 будет принято решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.