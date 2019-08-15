По факту жесткой посадки борта «Уральских авиалиний» возбуждено уголовное дело

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту экстренной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет вылетел из Жуковского в Симферополь, но совершил вынужденную посадку в поле возле деревни Рыбинское. По предварительным данным, из-за столкновения со стаей птиц, произошло возгорание в правом двигателе.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, по факту жесткой посадки пассажирского самолета, следовавшего рейсом "Москва — Симферополь"», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

Отметим, что телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что во время аварийной посадки самолета сам борт не пострадал. Повреждения затронули только двигатель, в котором произошло возгорание. Информацию о том, что в салоне самолета не было пожара подтвердили представители авиакомпании «Уральские авиалинии».