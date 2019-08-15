Пассажир самолета «Уральских авиалиний» рассказал подробности происшествия

Молодой человек снял видео с поля, куда приземлился борт.

Видеозапись с подробностями от очевидца происшествия с бортом «Уральских авиалиний» появилась в телеграм-канале Mash. На ней молодой человек Федор Галин рассказывает о том, что происходило с самолетом после взлета. Место действия — поле в Подмосковье, где борт совершил экстренную посадку.

«Мы взлетели из Жуковского, через 5 секунд после взлета самолет начало жестко трясти, с правой стороны замигали лампы и сильно запахло гарью. Сразу после этого мы приземлились, все в порядке», — рассказывает молодой человек.

Напомним, что экстренную посадку сегодня утром пришлось совершить рейсу из Жуковского в Симферополь. По предварительным данным, в правом двигателе начался пожар из-за столкновения с птицей. На борту находилось 233 человека, включая членов экипажа.