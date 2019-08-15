Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить аварийную посадку сегодня, 15 августа. Борт U6178 вылетел из аэропорта Жуковского Московской области в Симферополь, но сразу после взлета экстренно приземлился в поле возле деревни Рыбинское, сообщают РИА Новости.
На борту находилось 233 человека. Среди них 7 членов экипажа.
«Пострадавших при экстренной посадке самолета А321 в Подмосковье нет, все пассажиры эвакуированы», — сообщает МЧС Российской Федерации.
По предварительным данным, в правом двигателе самолета началось возгорание после того, как в него попала птица. Точная причина ЧП устанавливается. Пожар на борту ликвидирован.