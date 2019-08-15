Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку

Причиной могло стать возгорание двигателя.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить аварийную посадку сегодня, 15 августа. Борт U6178 вылетел из аэропорта Жуковского Московской области в Симферополь, но сразу после взлета экстренно приземлился в поле возле деревни Рыбинское, сообщают РИА Новости.

На борту находилось 233 человека. Среди них 7 членов экипажа.

«Пострадавших при экстренной посадке самолета А321 в Подмосковье нет, все пассажиры эвакуированы», — сообщает МЧС Российской Федерации.

По предварительным данным, в правом двигателе самолета началось возгорание после того, как в него попала птица. Точная причина ЧП устанавливается. Пожар на борту ликвидирован.