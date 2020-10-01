Во время аварии в Челябинске пострадал подросток

Девушка переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль.

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В Челябинске в ходе дорожно-транспортного происшествия пострадала несовершеннолетняя девушка. Авария произошла вчера вечером, 30 сентября 2020 года, на улице Профинтерна, возле дома № 50.

«Водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Рав4“, совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

16-летняя девушка, переходившая дорогу, получила травмы. После осмотра медицинскими работниками ей было назначено амбулаторное лечение.