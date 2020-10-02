Пенсионер сбил школьника в Челябинске

Мальчику назначено амбулаторное лечение.



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Сегодня, 2 октября, в Челябинске сбили школьника. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло на улице Василевского напротив дома № 2. В 09:05 79-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, наехал на 8-летнего пешехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил травмы, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Сотрудники Госавтоинспекции города напоминают, что перед тем, как переходить проезжую часть, пешеход должен посмотреть по сторонам, оценить расстояние до приближающихся машин. Затем необходимо убедиться, что водитель точно видит вас и пропускает.