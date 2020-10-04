В Челябинске в результате аварии пострадала женщина

Водитель одного из авто не пожелал уступить дорогу другому.

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Накануне днём в Челябинске столкнулись два автомобиля. В результате пострадала пассажир одного из авто. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 3 октября в 13:40 на Комсомольском проспекте напротив дома № 14. 37-летний водитель, находясь за рулём автомобиля «Фольксваген Гольф», поворачивая налево на зелёный сигнал светофора, не уступил дорогу движущемуся по встречке «ВАЗ-211440».

«В результате происшествия пассажир автомобиля „ВАЗ“ — женщина 1966 года рождения — получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.

Всего в минувшую субботу на территории города произошло 26 дорожно-транспортных происшествий.