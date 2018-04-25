/ Вмерзшую в лед женщину могла убить подруга из села Кундравы

Местные жители видели погибшую в прошлом году.

Женщина, труп которой нашли во льду озера Кундравы, приезжала в деревню к подруге. Так утверждает собственный источник, с которым удалось побеседовать сайту «Первый областной». Женщина, якобы, прибыла из Миасса. Во время посиделок подруга, по сообщению источника, убила приезжую приятельницу, а труп решила скрыть в озере. Несмотря на организованные поиски, обнаружить тело осенью не удалось.

Женщину, которая принимала гостью, допрашивали осенью, но отпустили. Видимо ей снова предстоит беседа с представителями закона. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

В следственном отделе по Чебаркульскому району информацию не опровергли и не подтвердили. Все, по словам представителей СК, делается в интересах следствия.

В данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Никаких комментариев не даем. — сообщил сайту «Первый областной» руководитель СО по городу Чебаркуль СУ СКР по Челябинской области Виталий Александров.

Добавим, что женщину во льду обнаружил рыбак. Так утверждают местные жители.

Напомним, 23 апреля в озере Кундравы обнаружили труп женщины. Он вмерз в лед. Спасатели пояснили, что тело, скорее всего, поднялось поздней осенью, но не было замечено. Предположительно, это женщина, которую искали осенью на другом берегу Кундравов. Тело передали полиции.