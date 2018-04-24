/ Труп пропавшей женщины вырезали изо льда на озере Кундравинском

Несколько месяцев назад ее разыскивали на том же водоеме как пропавшую.

На озере Кундравы обнаружили труп женщины. Она лежала лицом вниз, вмерзшая в лед. Полиция попросила о помощи спасателей. Те, облачившись в защитные костюмы, используя специальные инструменты, сумели вырезать тело изо льда, затем передали правоохранителям. Предположительно, эту женщину искали осенью на озере Кундравинском как пропавшую.

Женщина, предположительно, была убита на озере Кундравинское. Ребята говорят, что искали ее на одном берегу, а прибило ее к другому. После наших поисков она поднялась и вмерзла в лед. — рассказал сайту «Первый областной» специалист по связям со СМИ Миасского ПСО Дмитрий Головин.



Была ли криминальная подоплека в произошедшем, выяснят следователи. Комментировать проходящие сейчас процедуры представители регионального СУ СКР отказались.