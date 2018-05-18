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/ Вмерзшую в кундравинское озеро женщину убивали пять ее друзей

Вмерзшую в кундравинское озеро женщину убивали пять ее друзей

Новые подробности жестокой расправы установили местные следователи.
сегодня в 15:58
  |  Происшествия

Стала известна официальная причина смерти женщины, найденной вмерзшей в лед на Кундравинском озере. Следователи подтвердили информацию, полученную сайтом «Первый областной» от собственного источника. Женщину убила ее подруга из села Кундравы. Выяснилось, что ей помогали еще три женщины и один мужчина.

Пострадавшая и ее друзья вместе выпивали в конце августа, затем поссорились из-за денег. Женщину начали бить руками и ногами по голове и другим частям тела. Целью избиения не было убийство, поэтому обидчики ухаживали за пострадавшей еще несколько дней дома. Женщина все же скончалась. Тогда труп решили скрыть в озере.

В сентябре местная жительница приходила в полицию и говорила, что убила свою подругу. Однако ее показания были спутанными. Она утверждала, что преступлению произошло прямо на берегу. Доказательств этого не было. Были сомнения в правдивости ее слов. Когда обнаружили труп, можно было организовать следственную проверку. Истинные обстоятельства и причины смерти женщины были установлены. Местную жительницу и ее друзей арестовали. Сейчас они обвиняются по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». — прокомментировал сайту «Первый областной» руководитель СО СКР по Чебаркульскому району Виталий Александров.

Самой старшей из арестованных 51 год, младшей — 29 лет. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — 15 лет лишения свободы.

Напомним, 23 апреля в озере Кундравы обнаружили труп женщины. Он вмерз в лед. Спасатели пояснили, что тело, скорее всего, поднялось поздней осенью, но не было замечено. Предположительно, это женщина, которую искали осенью на другом берегу Кундравов. Тело передали полиции.

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