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/ Вмерзшая в Кундравинское озеро женщина была похищена своими убийцами

Вмерзшая в Кундравинское озеро женщина была похищена своими убийцами

Жителей Чебаркульского района обвиняют в преступлениях по двум статьям.
сегодня в 12:15
  |  Происшествия

Жителей Чебаркульского района, избивших до смерти свою знакомую из деревни Кундравы, обвиняют также в похищении человека. По данным регионального следственного управления, в августе 2017 года женщину насильно увезли из дома. Потом избили из-за бытового конфликта. Когда женщина скончалась, тело сбросили в озеро Кундравы.

По ходатайству следователя СК судом в отношении 4 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, 23 апреля в озере Кундравы обнаружили труп женщины. Он вмерз в лед. Спасатели пояснили, что тело, скорее всего, поднялось поздней осенью, но не было замечено. Предположительно, это женщина, которую искали осенью на другом берегу Кундравов. Тело передали полиции. Местные жители утверждали, что знают имя убийцы. Однако следователям удалось выяснить, что в смерти замешаны сразу 5 человек. Только 1 из них не заключили под стражу. Им предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ. За такое преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

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