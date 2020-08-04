Внедорожник протаранил металлическое ограждение на перекрестке в Челябинске

Столкнулись «Мицубиси Паджеро» и «Хендай Крета».

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На перекрестке по улице Братьев Кашириных в Челябинске столкнулись внедорожник и кроссовер. От удара джип врезался в металлическое ограждение. ДТП с участием двух иномарок произошло в понедельник, 3 августа, ранним утром.

«В 07.20 водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем „Хендай Крета“, при повороте налево на регулируемом перекрестке, и водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем „Мицубиси Паджеро“, двигаясь со встречного направления прямо, совершили столкновение», — пояснили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

От удара «Мицубиси» сменил траекторию и совершил наезд на металлические перила дорожного ограждения. В результате аварии пострадал 58-летний пассажир автомобиля «Хендай».