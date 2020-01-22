Маршрутка въехала в столб после того, как ее подрезал внедорожник

ДТП произошло недалеко от ТК «Родник» в Челябинске.

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Сегодня вечером произошло ДТП на мосту недалеко от ТК «Родник» на выезде на улицу Труда. Маршрутка, которая возит пассажиров из Копейска в Челябинск по 128-му маршруту, врезалась в столб.

«Внедорожник «Тойота „Лэнд Крузер“ „подрезал маршрутку“, после этого водитель не справился с управлением и въехал в столб. Точно видел, что двоих пассажиров увезли в больницу, сколько всего человек пострадало, не могу сказать точно», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» очевидец с места событий.

В ГУ МВД по Челябинской области информацию о произошедшей аварии подтвердили, но подробностей пока не сообщили, они уточняются.