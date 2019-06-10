/ Пьяный бесправник за рулем «десятки» врезался в ограждение в Челябинской области

В результате аварии погиб один из пассажиров машины.

Смертельная авария произошла в Коркинском районе Челябинской области в прошедшую пятницу, 7 июня. Лишенный прав водитель «десятки», находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в разделительное ограждение. О произошедшем ДТП сайту «Первый областной» рассказали в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На 33 километре автодороги Челябинск-Троицк на территории Коркинского района водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21102, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным права управления, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на железное ограждение разделительной полосы. — рассказали сайту «Первый областной» в областном управлении ГИБДД.

В результате ДТП получили травмы три человека. Один из них, 38-летний пассажир, скончался при транспортировке в больницу. Водитель «десятки» был госпитализирован, а еще один 22-летний пассажир получил травмы с оказанием разовой помощи.

В ГИБДД так же отметили, что за прошедшие выходные сотрудниками ведомства были выявлены 197 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.