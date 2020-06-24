Два внедорожника столкнулись на въезде в Сатку

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

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Столкновение двух автомобилей произошло сегодня, 24 июня, в Сатке Челябинской области. На въезде в город столкнулись внедорожники «Рено» и «Фольксваген». По информации собственного источника в правоохранительных органах в аварии виноват первый автомобиль, поскольку именно его водитель не уступил дорогу.



«„Рено Дастер“ выезжал на трассу в сторону Челябинска и не уступил дорогу автомобилю „Фольксваген“. По предварительным данным пострадали пассажир и водитель „Рено“. Подробности сейчас выясняют сотрудники полиции»,— рассказал «Первому областному» собственный источник в полиции Сатки.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, почему водитель «Рено» не уступил дорогу другой машине. В данный момент полицейские работают на месте ДТП.

Отметим, что первыми об аварии рассказали проезжающие мимо очевидцы. Именно они выложили в социальных сетях фото с места происшествия. На снимках видно, что у обоих машин от удара повредилась передняя часть. Особенно сильно пострадал «Рено», у которого её практически полностью снесло.