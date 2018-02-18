/ Внедорожник протаранил легковушку на въезде в Чурилово

Один из водителей в реанимации.

Сегодня в 7:15 на улице Линейной произошло ДТП с двумя иномарками. Сила удара была такой, что оба автомобиля вынесло с проезжей части. Последствия столкновения Toyota Land Cruiser и Mazda попали на видео.

За рулем автомобиля «Мазда» находился водитель 1988 года рождения. После столкновения с «Тойотой», автомобиль изменил движение и совершил столкновение с опорой ЛЭП. Пострадавший доставлен в медучреждение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины аварии выясняются.