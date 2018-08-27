/ Банда злоумышленников избила и похитила челябинца

Преступники захотели получить деньги в качестве выкупа.

Накануне в Челябинске похитили человека. Мужчина стал жертвой преступников на северо-западе города. О произошедшем полицейским сообщили очевидцы. Банда хотела получить денежный выкуп за жителя южноуральской столицы.

Проверяя информацию, поступившую от граждан, на 4 километре автодороги Еткуль-Лебедевка сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Еткульскому району остановили автомашину «Форд Транзит», в которой обнаружили мужчину с телесными повреждениями. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчины 32,34 и 37 лет были задержаны и доставлены в отделение Еткульского района. Правоохранителям удалось восстановить картину произошедшего.

По данным следствия, в вечернее время 25 августа в Калининском районе Челябинска трое местных жителей, в результате бытового конфликта похитили мужчину, которого избили и вывезли на автомобиле в один из населенных пунктов Еткульского района. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков.

По данному факту в отношении троих южноуральцев возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Подозреваемые задержаны. Следователи настаивают на заключении мужчин под стражу.