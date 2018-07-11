/ Восьмилетний мальчик ушел под воду из-за ямы в челябинском озере

Ребенок купался в специально оборудованном месте.

Отдых восьмилетнего мальчика на озере Смолино едва не закончился трагедией. Ребенок купался в водоеме на «Солнечном берегу» накануне, 10 июля. Примерно в 17 часов 17 минут мальчик начал тонуть. На помощь ему бросились матросы-спасатели.

Матросами-спасателями в 7 метрах от берега спасен мальчик 8 лет попал в яму начал тонуть. — сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Известно, что медицинская помощь малышу не потребовалась. Его благополучно доставили на берег и предали сопровождающим. Место, где случилось ЧП, разрешено для купания и отдыха.