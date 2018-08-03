/ Похитители разгрузили несколько «товарняков» и сдали груз на металл

Молодым людям удалось вывезти с железной дороги 8 тонн.

Два жителя поселка Увельский в Челябинской области в возрасте 19 и 20 лет оказались настоящими титанами и украли почти 8000 килограммов металла из проходящих поездов. Правоохранителям удалось установить личности возможных преступников, периодичность совершения преступлений и их объем.

Мужчины неоднократно, начиная с марта, совершали хищения лома черных металлов. Они высматривали грузовые поезда, которые останавливались на железнодорожных путях станции Нижнеувельская, после чего забирались на полувагоны и скидывали с них металл. Похищенное вывозили на арендованных автомобилях и сдавали в пункт приема лома черных металлов. Полученные деньги тратили на собственные нужды. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Мужчинам удалось заработать тяжелым трудом больше 100 тысяч рублей. Именно во столько оценили металлолом перекупщики.

В отношении молодых расхитителей возбуждено сразу пять уголовных дел по двум частям статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Следователям не составило труда собрать доказательства, указывающие на вину указанных южноуральцев. Сейчас дело передано в Увельский районный суд на рассмотрение.