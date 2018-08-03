Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.14 +0.58 73.42 +0.31
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 17:35
Эксклюзив. ЧП с утонувшей 15-летней девушкой в Чебаркуле на гидроскутере сняли на видео
Пропавшая сама села за руль водного мотоцикла.
/ Похитители разгрузили несколько «товарняков» и сдали груз на металл

Похитители разгрузили несколько «товарняков» и сдали груз на металл

Молодым людям удалось вывезти с железной дороги 8 тонн.
сегодня в 18:02
  |  Происшествия

Два жителя поселка Увельский в Челябинской области в возрасте 19 и 20 лет оказались настоящими титанами и украли почти 8000 килограммов металла из проходящих поездов. Правоохранителям удалось установить личности возможных преступников, периодичность совершения преступлений и их объем.

Мужчины неоднократно, начиная с марта, совершали хищения лома черных металлов. Они высматривали грузовые поезда, которые останавливались на железнодорожных путях станции Нижнеувельская, после чего забирались на полувагоны и скидывали с них металл. Похищенное вывозили на арендованных автомобилях и сдавали в пункт приема лома черных металлов. Полученные деньги тратили на собственные нужды. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Мужчинам удалось заработать тяжелым трудом больше 100 тысяч рублей. Именно во столько оценили металлолом перекупщики.

В отношении молодых расхитителей возбуждено сразу пять уголовных дел по двум частям статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Следователям не составило труда собрать доказательства, указывающие на вину указанных южноуральцев. Сейчас дело передано в Увельский районный суд на рассмотрение.

Происшествия
Похититель вынес из магазина еды и алкоголя на 30 тысяч рублей в Магнитогорске
31.07.2018
Похититель вынес из магазина еды и алкоголя на 30 тысяч рублей в Магнитогорске
Происшествия
Вмерзшая в Кундравинское озеро женщина была похищена своими убийцами
  
21.05.2018
Вмерзшая в Кундравинское озеро женщина была похищена своими убийцами
Происшествия
Уличные видеокамеры похитили в Челябинской области
04.05.2018
Уличные видеокамеры похитили в Челябинской области
Происшествия
Кольщик дров похитил ювелирные украшения у заказчицы
19.04.2018
Кольщик дров похитил ювелирные украшения у заказчицы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
15-летнюю девушку, упавшую с гидроцикла в Чебаркуле, достали из озера
сегодня в 18:25
15-летнюю девушку, упавшую с гидроцикла в Чебаркуле, достали из озера
Происшествия
Похитители разгрузили несколько «товарняков» и сдали груз на металл
сегодня в 18:02
Похитители разгрузили несколько «товарняков» и сдали груз на металл
Общество
Вагончик с едой для бездомных украли с территории златоустовского храма
сегодня в 17:45
Вагончик с едой для бездомных украли с территории златоустовского храма
Общество
Новые трамваи повезут пассажиров в ведущих городах Южного Урала через 2 года
сегодня в 17:40
Новые трамваи повезут пассажиров в ведущих городах Южного Урала через 2 года
Происшествия
Эксклюзив. ЧП с утонувшей 15-летней девушкой в Чебаркуле на гидроскутере сняли на видео
  
сегодня в 17:35
Эксклюзив. ЧП с утонувшей 15-летней девушкой в Чебаркуле на гидроскутере сняли на видео
Политика
Замминистра экономического развития уволен с занимаемой должности
сегодня в 17:25
Замминистра экономического развития уволен с занимаемой должности
Общество
«Могилы истоптаны, скотина гуляет». Беспорядок на кладбище возмутил жителей Нязепетровска
  
сегодня в 16:53
«Могилы истоптаны, скотина гуляет». Беспорядок на кладбище возмутил жителей Нязепетровска
Хоккей
Три безответные шайбы привели челябинский «Трактор» к победе в товарищеском матче
сегодня в 16:27
Три безответные шайбы привели челябинский «Трактор» к победе в товарищеском матче
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6