Пожар унёс жизнь женщины-инвалида в Челябинской области

В доме, где произошла трагедия, распивали спиртные напитки.

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В частном доме в посёлке Круторярский Октябрьского района произошёл пожар. Хозяева квартиры не обратили внимание даже на сработавший вовремя датчик, и в итоге в жилище произошла трагедия.

Возгорание в одной из квартир дома, рассчитанного на двух хозяев, произошло около пяти часов вечера 30 марта. Дети в этот момент гуляли на улице, в комнате находилась женщина-инвалид, страдающая психическим заболеванием и малоподвижностью, а на кухне с самого утра её супруг распивал спиртные напитки вместе со своим товарищем. И когда началось возгорание, внимание на это никто не обратил.

«Пожарную охрану вызвали соседи. Пожарно-спасательная часть находится всего в километре от данного адреса, поэтому огнеборцы уже через считанные минуты были на месте вызова. Из квартиры шел густой дым. Хозяин сообщил, что внутри осталась его жена: он не смог ее найти в задымленной комнате. Вместе с детьми они сами пытались потушить пожар, но безрезультатно»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Но драгоценное время было утеряно: женщина надышалась продуктами горения и погибла. При этом её родственники сообщили, что она не всегда отдавала отчёт своим действиям и нередко бросала непотушенные сигареты прямо на ковролин в комнате.

«По решению Губернатора Челябинской области жилье семей социального риска, многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров на безвозмездной основе оборудуются автономными пожарными извещателями. Был такой датчик и в злополучной квартире. Но он не спас семью от трагедии»,— добавили в ведомстве.

Спасатели МЧС не раз предупреждали о том, что обращаться со спичками, сигаретами и другими опасными предметами нужно осторожно, чтобы избежать трагедии. Тем более во время употребления алкогольных напитков.