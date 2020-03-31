«Карантин — не праздники»: копейчанин чуть не сгорел в квартире из-за опьянения

Причиной пожара стало курение.

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В Копейске один мужчина решил, что карантин — дополнительный праздник. Поэтому заранее закупился горячительными напитками и пригласил своего друга. Курили они прямо в квартире. Даже когда гость ушёл, хозяин продолжал «праздновать».

Именно курение в квартире привело к пожару в многоэтажке. Прибывшим спасателям пришлось использовать лестницу, чтобы попасть на балкон третьего этажа. Как рассказал очевидец, было уже около десяти вечера.

«Услышал шум, крики. Вышел посмотреть. А по площадке бегают и просят срочно всех эвакуироваться», — поделился очевидец пожара.

Те, кто не мог или не захотел покидать свои квартиры, вышли на торцевые балконы. Их сотрудники МЧС не оставили без внимания. Использовали пожарный кран, чтобы у каждого уточнить состояние, предлагали их эвакуировать. Но этого делать не пришлось, пожар довольно быстро потушили. Одна из комнат квартиры выгорела полностью.

«Наши граждане, вместо того, чтобы выполнять все карантинные мероприятия, воспринимают это как новогодние праздники, из-за этого и происходят пожары», — сетуют в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Хозяин квартиры был помещён в больницу с признаками отравления угарным газом. Во время карантина сотрудники МЧС перешли на усиленное дежурство. Все сотрудники соблюдают дополнительные меры безопасности — им выдали средства дезинфекции и постоянно контролируют состояние здоровья.