Власти Челябинской области помогут вернуть домой детей, которых перевозили в нечеловеческих условиях

Способы доставить их обратно ищет региональный уполномоченный по правам ребенка.

Вопросом транспортировки группы детей из 17 человек, которых в нечеловеческих условиях везли из Крыма в Челябинск, начала заниматься Ирина Буторина, Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. В данный момент ведется работа по организации трансфера детей из Саратовской области, где они находятся в детском лагере.

«Сейчас мы решаем вопрос с автобусами, чтобы вернуть детей в Челябинск. Конечно, все надзорные органы мы подключим, однако сейчас мы выясняем в целом, что за компания или частное лицо организовало тур. Мы не видели ни одной копии договора, нам их не предоставляют. На данный момент есть информация, что организатор частное лицо», — прокомментировала ситуацию для сайта «Первый областной» Уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

После того, как установят организатора тура, будет проведена проверка, в ходе которой дадут оценку его действиям, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.