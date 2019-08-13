Организаторов детской поездки в Крым проверят правоохранительные органы

Об этом заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Организаторов детской поездки из Челябинска в Крым на необорудованных автобусах ждет проверка. Власти Челябинской области передадут всю имеющуюся у них информацию в правоохранительные органы. Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Сегодня на фирму, которая осуществляла перевозку, мы передадим информацию в правоохранительные органы, поскольку они понимали, что перевозят детей с нарушением всех норм. В отношении руководителя этой группы мы сделаем соответствующее заявление, потому что была допущена угроза жизни и здоровью детей», — прокомментировала ситуацию Ирина Гехт.

Правительство Челябинской области призывает родителей быть внимательнее при заключении договоров на отдых и оздоровление детей, а также тщательно проверять информацию, указанную в документах.

Напомним, что дети из кадетского класса школы № 45 отправились отдыхать в Крым из Челябинска. Решение о поездке приняли сами родители. Они оплатили отдых. На обратном пути школьников везли в необорудованном автобусе, по словам родителей, без еды и остановок. Родственники обратились в ГИБДД, после чего автобус с детьми остановили в Хвалынском районе. Сейчас челябинцы находятся там в детском лагере.