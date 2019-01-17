/ Решение президента о расселении магнитогорской многоэтажки дало главе региона действовать легитимно, считают эксперты

Специалисты рассказали «Первому областному» о полномочиях власти в подобных ситуациях.

Жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома расселят по поручению президента. Для этого, по предварительным данным, потребуется календарный год. Эксперты уверены, политическая воля главы государства дала возможность действовать губернатору. Ранее о том, почему решение о подобной процедуре не было принято ранее, высказались политологи. После — о полномочиях власти в подобных ситуациях «Первому областному» рассказал по телефону председатель комиссии Общественной палаты Челябинска по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам Сергей Козлов.

Фактически решение президента дало главе региона действовать легитимно и не подвергаться никакой критике. Конечно, руководствоваться только политической составляющей, что люди не хотят, даже высшему должностному лицу очень непросто. Нужна поддержка федерального центра. Она прозвучала. — отметил председатель комиссии ОП по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам Сергей Козлов.

Сейчас людям, которые потеряли жилье в трагедии, выдают уведомления о выплатах. В них указана точная сумма, которая полагается им на покупку квартиры. Она рассчитана, исходя из метража квартиры, которая была утрачена. За каждый квадратный метр полагается 31 тысяча 725 рублей. Как утверждает генеральный директор «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий, это нормальная, хорошая для Магнитогорска цена.

Так, поскольку в Магнитогорске спрос на жилье превышает предложения, для начала будут расселены люди, квартиры которых разрушены или непригодны для проживания. Позже, до конца этого года, новым жильем будут обеспечены все жители дома.

Потеря жилья — невосполнимая утрата. Каждый захочет завтра получить. Но те, кто как-то еще в блок-секциях могут жить и живут сейчас, они могут подождать до конца года. А вот обрушившиеся блок-секции, в которых люди не живут, их нужно расселять в первую очередь. — добавил Олег Лакницкий.

По приблизительным подсчетам, говорят, что расселение многоэтажки обойдется больше, чем в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Средства будут направлены из областного бюджета. Также поддержку окажет ММК. Основную нагрузку возьмет на себя федеральный бюджет.