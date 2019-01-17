Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.76 -0.32 76.14 -0.81
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:07
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
Немного истории появления и развития нашего региона.
/ Решение президента о расселении магнитогорской многоэтажки дало главе региона действовать легитимно, считают эксперты

Решение президента о расселении магнитогорской многоэтажки дало главе региона действовать легитимно, считают эксперты

Специалисты рассказали «Первому областному» о полномочиях власти в подобных ситуациях.
сегодня в 17:09
  |  Происшествия

Жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома расселят по поручению президента. Для этого, по предварительным данным, потребуется календарный год. Эксперты уверены, политическая воля главы государства дала возможность действовать губернатору. Ранее о том, почему решение о подобной процедуре не было принято ранее, высказались политологи. После — о полномочиях власти в подобных ситуациях «Первому областному» рассказал по телефону председатель комиссии Общественной палаты Челябинска по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам Сергей Козлов.

Фактически решение президента дало главе региона действовать легитимно и не подвергаться никакой критике. Конечно, руководствоваться только политической составляющей, что люди не хотят, даже высшему должностному лицу очень непросто. Нужна поддержка федерального центра. Она прозвучала. — отметил председатель комиссии ОП по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам Сергей Козлов.

Сейчас людям, которые потеряли жилье в трагедии, выдают уведомления о выплатах. В них указана точная сумма, которая полагается им на покупку квартиры. Она рассчитана, исходя из метража квартиры, которая была утрачена. За каждый квадратный метр полагается 31 тысяча 725 рублей. Как утверждает генеральный директор «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий, это нормальная, хорошая для Магнитогорска цена.

Так, поскольку в Магнитогорске спрос на жилье превышает предложения, для начала будут расселены люди, квартиры которых разрушены или непригодны для проживания. Позже, до конца этого года, новым жильем будут обеспечены все жители дома.

Потеря жилья — невосполнимая утрата. Каждый захочет завтра получить. Но те, кто как-то еще в блок-секциях могут жить и живут сейчас, они могут подождать до конца года. А вот обрушившиеся блок-секции, в которых люди не живут, их нужно расселять в первую очередь. — добавил Олег Лакницкий.

По приблизительным подсчетам, говорят, что расселение многоэтажки обойдется больше, чем в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Средства будут направлены из областного бюджета. Также поддержку окажет ММК. Основную нагрузку возьмет на себя федеральный бюджет.

Происшествия
Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент
сегодня в 11:57
Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент
Общество
О том, как будут расселять дом в Магнитогорске, рассказал Борис Дубровский
вчера в 19:23
О том, как будут расселять дом в Магнитогорске, рассказал Борис Дубровский
Происшествия
Владимир Путин поручил полностью расселить дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске
вчера в 17:29
Владимир Путин поручил полностью расселить дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске
Хоккей
Тренеры «Металлурга» навестили Ваню Фокина, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске
вчера в 11:34
Тренеры «Металлурга» навестили Ваню Фокина, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Конкурс проектов создания комфортной городской среды поддержит Минстрой России
сегодня в 19:21
Конкурс проектов создания комфортной городской среды поддержит Минстрой России
Общество
Единство южноуральцев на праздновании юбилея региона отметил Борис Дубровский
сегодня в 19:09
Единство южноуральцев на праздновании юбилея региона отметил Борис Дубровский
Общество
Военным запретят пользоваться социальными сетями
сегодня в 18:06
Военным запретят пользоваться социальными сетями
Общество
Больше 7 тысяч человек переехали жить на Южный Урал в 2018 году
сегодня в 17:37
Больше 7 тысяч человек переехали жить на Южный Урал в 2018 году
Общество
Собеседование по русскому языку впервые проведут для каждого южноуральского девятиклассника
сегодня в 17:22
Собеседование по русскому языку впервые проведут для каждого южноуральского девятиклассника
Происшествия
Решение президента о расселении магнитогорской многоэтажки дало главе региона действовать легитимно, считают эксперты
сегодня в 17:09
Решение президента о расселении магнитогорской многоэтажки дало главе региона действовать легитимно, считают эксперты
Общество
Память 622 погибших военных-южноуральцев увековечили в Челябинске
сегодня в 16:58
Память 622 погибших военных-южноуральцев увековечили в Челябинске
Общество
55% процентов челябинцев посчитали ушедший год хорошим для города
сегодня в 16:03
55% процентов челябинцев посчитали ушедший год хорошим для города
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6