/ Президент Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию

Ежегодное мероприятие состоится 20 февраля.

Владимир Путин традиционно обратится к Федеральному собранию в 2019 году. Мероприятие пройдет не в Кремле, как было раньше, а в Гостином дворе. Представители президента объяснили смену локации тем, что Большой Георгиевский зал находится на ремонте.

На Послание уже аккредитован 761 журналист, в том числе из зарубежных СМИ. Тема, упор на которую сделает Владимир Путин при оглашении главного документа, пока не раскрыта. Эксперты считают, что акцент должен быть на социальной политике.

Основные акценты в предстоящем послании президента РФ Федеральному собранию будут сделаны на социальной политике: преодолении бедности, увеличении продолжительности жизни, повышении благосостояния граждан, оценке работы правительства и борьбе с коррупцией, а также на создании условий для экономического развития и международной повестке дня, считают парламентарии обеих палат. — сообщает РИА Новости.

Послание Федеральному собранию будет оглашено 20 февраля в 14:00 по челябинскому времени.