Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.76 -0.32 76.14 -0.81
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:07
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
Немного истории появления и развития нашего региона.
/ Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент

Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент

Эксперты рассказали о полномочиях власти в подобных ситуациях.
сегодня в 11:57
  |  Происшествия

Дом № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске необходимо расселить. Такую задачу накануне, 16 января, на совещании с правительством поставил президент Российской Федерации Владимир Путин, которого попросили об этом сами жильцы многоэтажки. Южноуральские политологи рассказали, почему решение о подобной процедуре не было принято ранее.

Есть совершенно четко установленные процедуры, которые региональные власти «перепрыгнуть» не могут. Позиция Бориса Дубровского была однозначной — в соответствии с экспертизой и учётом эмоций людей планировалось в последующем принимать определенные решения. Я думаю, что-то поручение, которое вчера дал президент Владимир Путин, сформировано на основании в том числе и той позиции, которую доносили до федерального центра. — отмечает политолог Александр Мельников.

При этом, отмечают политологи, для того чтобы принять такое решение, помощь правительства РФ, как финансовая, так и организационная, просто необходима. Однако перед этим важно было показать всю картину, сложившуюся после трагедии в Магнитогорске.

Борис Дубровский не имел права расселить полностью дом, в котором произошла трагедия. Если бы он самостоятельно попытался выделить такие средства и решить этот вопрос, это бы называлось «нецелевое расходование средств». Это уголовная статья. Подобные вопросы можно решать только с решением на федеральном уровне, именно решение президента и правительства, с их поддержкой. — отмечает политолог Андрей Лавров.

Работы расселению дома № 164 уже ведутся. До конца квартала планируется демонтаж 7 и 8 подъездов.

Потом проведем экспертизу, которая даст некое техническое понимание, сколько у нас будет времени для того, чтобы людей переселить в плановом порядке. Построим новые здания, в соответствии с той задачей, которую поставил президент и будем переселять. Вероятнее всего, для этого нам потребуется календарный год. — рассказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В будущем на месте частично разрушенного дома планируют построить что-то другое, например, парк, сквер или даже новый дом. Решение о том, что появится на месте трагедии в Магнитогорске, должны будут принять сами жители города.

Общество
О том, как будут расселять дом в Магнитогорске, рассказал Борис Дубровский
вчера в 19:23
О том, как будут расселять дом в Магнитогорске, рассказал Борис Дубровский
Общество
Борис Дубровский поручил правительству области разработать план по расселению пострадавшего дома в Магнитогорске
вчера в 18:26
Борис Дубровский поручил правительству области разработать план по расселению пострадавшего дома в Магнитогорске
Происшествия
Владимир Путин поручил полностью расселить дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске
вчера в 17:29
Владимир Путин поручил полностью расселить дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске
Хоккей
Тренеры «Металлурга» навестили Ваню Фокина, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске
вчера в 11:34
Тренеры «Металлурга» навестили Ваню Фокина, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
50 раз отпразднуют Год театра в Челябинской области
сегодня в 14:52
50 раз отпразднуют Год театра в Челябинской области
Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ вновь растет в регионе
сегодня в 14:13
Заболеваемость гриппом и ОРВИ вновь растет в регионе
Общество
Пенсионеры остались без горячей воды из-за ошибки коммунальщиков
сегодня в 14:09
Пенсионеры остались без горячей воды из-за ошибки коммунальщиков
Общество
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
сегодня в 13:07
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
Общество
Представители со всех уголков страны поздравили регион с юбилеем
сегодня в 13:07
Представители со всех уголков страны поздравили регион с юбилеем
Происшествия
Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент
сегодня в 11:57
Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент
Хоккей
«Трактор» сыграет домашний матч против прямого конкурента по турнирной таблице
сегодня в 11:37
«Трактор» сыграет домашний матч против прямого конкурента по турнирной таблице
Хоккей
10 лет арене «Трактор»: как и чем «живет» спортивный комплекс
сегодня в 09:52
10 лет арене «Трактор»: как и чем «живет» спортивный комплекс
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6