/ Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент

Эксперты рассказали о полномочиях власти в подобных ситуациях.

Дом № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске необходимо расселить. Такую задачу накануне, 16 января, на совещании с правительством поставил президент Российской Федерации Владимир Путин, которого попросили об этом сами жильцы многоэтажки. Южноуральские политологи рассказали, почему решение о подобной процедуре не было принято ранее.

Есть совершенно четко установленные процедуры, которые региональные власти «перепрыгнуть» не могут. Позиция Бориса Дубровского была однозначной — в соответствии с экспертизой и учётом эмоций людей планировалось в последующем принимать определенные решения. Я думаю, что-то поручение, которое вчера дал президент Владимир Путин, сформировано на основании в том числе и той позиции, которую доносили до федерального центра. — отмечает политолог Александр Мельников.

При этом, отмечают политологи, для того чтобы принять такое решение, помощь правительства РФ, как финансовая, так и организационная, просто необходима. Однако перед этим важно было показать всю картину, сложившуюся после трагедии в Магнитогорске.

Борис Дубровский не имел права расселить полностью дом, в котором произошла трагедия. Если бы он самостоятельно попытался выделить такие средства и решить этот вопрос, это бы называлось «нецелевое расходование средств». Это уголовная статья. Подобные вопросы можно решать только с решением на федеральном уровне, именно решение президента и правительства, с их поддержкой. — отмечает политолог Андрей Лавров.

Работы расселению дома № 164 уже ведутся. До конца квартала планируется демонтаж 7 и 8 подъездов.

Потом проведем экспертизу, которая даст некое техническое понимание, сколько у нас будет времени для того, чтобы людей переселить в плановом порядке. Построим новые здания, в соответствии с той задачей, которую поставил президент и будем переселять. Вероятнее всего, для этого нам потребуется календарный год. — рассказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В будущем на месте частично разрушенного дома планируют построить что-то другое, например, парк, сквер или даже новый дом. Решение о том, что появится на месте трагедии в Магнитогорске, должны будут принять сами жители города.