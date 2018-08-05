/ Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Ашинском районе. Видео

Еще семерым пассажирам понадобилась медицинская помощь.

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Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе М-5 в Ашинском районе сегодня, 5 августа. Там микроавтобус ИВЕКО столкнулся с грузовиком МАН. Известно, что на месте ДТП скончался водитель автобуса и один из пассажиров. Еще семерым понадобилась медицинская помощь.

На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД, руководство ОМВД России по Ашинскому району. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что среди пострадавших 17-летняя девушка. Травмированных доставили в реанимацию и хирургию. Двоим назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства аварии устанавливаются.