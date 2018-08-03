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/ 14-летний пассажир «Дацуна» погиб после столкновения с неисправной фурой

14-летний пассажир «Дацуна» погиб после столкновения с неисправной фурой

Большегруз припарковался на обочине, не включив «габариты».
сегодня в 14:20
  |  Происшествия
Накануне ночью на трассе Миасс-Карабаш в аварии разбился 14-летний подросток. Мальчик в качестве пассажира ехал вместе в 27-летней сестрой в японской иномарке. Они оба из Свердловской области, ехали на отдых в Чебаркульский район. Около 23 часов водитель «Дацуна» не заметила стоящую на обочине фуру марки «Ивеко» и врезалась в нее.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что у грузовика из-за замыкания проводки не исправны габаритные огни, водитель выставил знак аварийной остановки, но в ночное время его было не видно. 27-летняя водитель «Дацун» не раз привлекалась в административной ответственности. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Оба водителя не пострадали. Единственной жертвой этой аварии стал 14-летний подросток. Он скончался на месте от полученных травм, спасти его не удалось.

Также сотрудники Госавтоинспекции предполагают, что «Дацун» ехал по трассе на высокой скорости. В ГИБДД ведется административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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