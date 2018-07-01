/ Ребенок выпал из движущейся машины на оживленном перекрестке в Магнитогорске

Инцидент попал на видео.

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Девочка в возрасте около 3 лет выпала из машины, движущейся на полном ходу. Об этом сообщили горожане в сообществе «На дорогах Магнитки». Инцидент произошел 27 июня на пересечении улиц Ленина и Завенягина в Магнитогорске. Ребенок, оказавшись на проезжей части, встает на ноги и изумленно оглядывается. Следовавший за «Рено» водитель успевает своевременно затормозить.

На моих глазах это было. Благодарность тому водителю, который следом ехал и вовремя остановился. — комментирует автомобилист Алексей Ручкин.

Как сообщают очевидцы, ребенок не пострадал. На кадрах видно, что девочку после падения подбирает и осматривает другой пассажир «Рено Логан». Мужчина забирает ребенка, подбирает выпавшие вещи и возвращается в салон, на заднее сиденье. После произошедшего автомобиль движется дальше.