/ У олимпийского чемпиона Мансура Исаева родилась дочь

Спортсмен несколько месяцев не афишировал эту радостную новость.

Известный челябинский дзюдоист, олимпийский чемпион Мансур Исаев стал отцом. У спортсмена родилась дочка. Радостное событие в семье Исаева произошло еще два месяца назад, но до настоящего времени олимпийский чемпион держал его в тайне. Поделиться со спортивным сообществом новостью Мансур Исаев решил на первом чемпионате Европы по дзюдо среди смешанных команд.

Чемпионат проходил во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Мансур Исаев во время первенства рассказал, что два месяца назад у него родилась дочь, которую назвали Асией. — сообщил сайту «Первый областной» пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.

Напомним, Мансур Исаев является чемпионом первенства Европы среди молодежи, многократным чемпионом и призером рейтинговых турниров, призером чемпионата Мира 2009 года в Роттердаме и Олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне. Сейчас Мансур Исаев находится в тренерском штабе сборной России. В планах у дзюдоиста — открыть спортивные школы его имени в родном Дагестане и Челябинске.