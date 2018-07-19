/ У олимпийского чемпиона Мансура Исаева родилась дочь

Чемпионат проходил во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Мансур Исаев во время первенства рассказал, что два месяца назад у него родилась дочь, которую назвали Асией. — сообщил сайту «Первый областной» пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.
Напомним, Мансур Исаев является чемпионом первенства Европы среди молодежи, многократным чемпионом и призером рейтинговых турниров, призером чемпионата Мира 2009 года в Роттердаме и Олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне. Сейчас Мансур Исаев находится в тренерском штабе сборной России. В планах у дзюдоиста — открыть спортивные школы его имени в родном Дагестане и Челябинске.