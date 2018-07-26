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/ Выпавший из трактора подросток искал металлолом

Выпавший из трактора подросток искал металлолом

Ребенок воспитывался в многодетной семье.
сегодня в 17:16
  |  Происшествия

14-летний подросток, который во вторник, 24 июля, погиб в поле возле поселка Полевой в Сосновском районе, занимался поисками металлолома. Для того, чтобы раскопать конструкции, юноша использовал трактор. Но ребенок выпал из кабины и ударился виском о металлический ковш. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По словам жителей поселка, поиск металла — привычное занятие и даже хобби для местных мальчишек.

Он помогал металл копать, у нас в деревне все дети этим занимаются, но произошел несчастный случай — он неудачно спрыгнул с трактора. Мать у него хорошая, дети всегда чистенькие и воспитанные, хоть и небогато живут, на одну пенсию, отец их бросил. — рассказала сайту «Первый областной» соседка семьи подростка.

Погибший воспитывался в многодетной семье. У него остались две сестры и три брата.

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