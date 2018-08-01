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/ Школьник развлекался с бытовым газом и умер в поселке Озерска

Школьник развлекался с бытовым газом и умер в поселке Озерска

По результатам экспертизы, мальчик отравился.
сегодня в 15:17
  |  Происшествия

Два 15-летних подростка умерли в Челябинской области 31 июля: девочка из Чебаркуля и мальчик из поселка Новогорный. Последнего обнаружили в гаражном кооперативе в том же населенном пункте. Осмотрев тело, следователи не обнаружили криминальной подоплеки, зато установили предварительные обстоятельства трагедии. Мальчик надышался газа.

По предварительным данным, в указанный вечер подросток вместе со сверстниками на территории гаражно-строительного кооператива вдыхал бытовой газ из небольших баллонов, используемых для хозяйственного назначения. По предварительным выводам, смерть подростка наступила от отравления бытовым газом. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, что тело 15-летней девочки из Чебаркуля до сих пор не найдено. Считается, что она утонула в озере. На месте работают спасатели.

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