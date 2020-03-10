Мужчина похитил более трех тонн металлолома на железнодорожной станции Кропачево

Ущерб составил более четырех тысяч рублей.

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В Челябинской области перед судом предстанет 33-летний житель Уфы, который приезжал в гости к родственникам в Ашу. Мужчина похитил железнодорожное имущество из локомотивного депо станции Кропачево. Своими действиями он нанес ущерб предприятию в размере четырех тысяч рублей.

«В один из таких визитов 33-летний мужчина обратил внимание на лом, складированный на территории станции после демонтажа одного из зданий. Злоумышленник решил вывезти металл и сдать его в пункт приема, а полученные деньги потратить на личные нужды», — пояснили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

29 декабря прошлого года он арендовал грузовик, куда загрузил более трех тонн металлолома. Детали он отвез в ближайшую скупку, где его задержали транспортные полицейские. Общий вес похищенного составил 3 155 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». Дело рассмотрит мировой суд Аши.