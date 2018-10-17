/ Почти 20 килограмм металла похитили южноуральские школьники

Подростков задержали сотрудники транспортной полиции.

В Магнитогорске школьники похитили 20 килограмм металла. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в управлении на транспорте МВД России по уральскому федеральному округу. 10 октября, в дежурную часть магнитогорского ЛОП поступило сообщение о том, что в парке «Г» станции «Магнитогорск-пассажирский» неизвестные совершили хищение железнодорожных деталей. Ими оказались три подростка 2002, 20 023 и 2004 годов.

В ходе проверки установлено, что вечером, после уроков, подростки отправились на железную дорогу за металлом, планируя сдать его и получить наличные деньги. Вес похищенного составил около 20 килограммов. Инспекторы по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Магнитогорск провели с мальчиками и их родителями профилактическую беседу о правилах поведения на железной дороге, а также о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта. — рассказали сайту «Первый областной» управление на транспорте МВД России по УрФО.

В отношении родителей подростков транспортная полиция составила протоколы по статье «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» административного кодекса. Кроме этого, материалы проверки направлены в школы, где учатся подростки и в комиссию по делам несовершеннолетних города.