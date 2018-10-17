/ Почти 20 килограмм металла похитили южноуральские школьники

В Магнитогорске школьники похитили 20 килограмм металла. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в управлении на транспорте МВД России по уральскому федеральному округу. 10 октября, в дежурную часть магнитогорского ЛОП поступило сообщение о том, что в парке «Г» станции «Магнитогорск-пассажирский» неизвестные совершили хищение железнодорожных деталей. Ими оказались три подростка 2002, 20 023 и 2004 годов.
В ходе проверки установлено, что вечером, после уроков, подростки отправились на железную дорогу за металлом, планируя сдать его и получить наличные деньги. Вес похищенного составил около 20 килограммов. Инспекторы по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Магнитогорск провели с мальчиками и их родителями профилактическую беседу о правилах поведения на железной дороге, а также о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта. — рассказали сайту «Первый областной» управление на транспорте МВД России по УрФО.
В отношении родителей подростков транспортная полиция составила протоколы по статье «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» административного кодекса. Кроме этого, материалы проверки направлены в школы, где учатся подростки и в комиссию по делам несовершеннолетних города.
Сюжетная линия
Судят мужика Дениса Григорьева. Стоит перед судьёй босой, судя по всему, особой остротой ума он не блещет, хотя готов до конца доказывать свою правоту. Суть преступления в том, что сей мужик откручивал на железной дороге гайки с рельсов. Как он объясняет судье, это крайне необходимая вещь при изготовлении невода, потому - что без него невод не тонет. На доводы судьи о том, что из-за этих гаек может сойти с рельсов поезд и погибнуть люди, Григорьев твердит одно, что у него и в мыслях того не было.
И это, действительно, так. У него не было никакого умысла навредить, просто человек настолько туп, что не может осознать последствия своих действий. Более того, в ходе следствия выясняется, что этим в их деревне промышляют все мужики и счёт открученным с рельсов гайкам идёт на десятки. А неводы, которые с помощью этих гаек делают мужики, у них покупают господа. Всё, что остаётся сделать судье, это приказать отвести Григорьева в тюрьму. Это решение искренне удивляет мужика. За что?!